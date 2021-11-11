Пушилин пообещал полную отмену комендантского часа, но не сразу

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что комендантский час будет полностью отменен, но не сразу, а поэтапно.



«Мы договаривались, что будем идти поэтапно. <...> Мы экспериментировали [с отменой комендантского часа] на какие-то периоды, потом у нас появились [периоды без комендантского часа] на выходных. Следующие шаги у нас тоже в планах есть. Давайте немножко подождем и будем исходить из тех условий, которые есть внутри республики», — сказал Пушилин.



Комментируя полную отмену комендантского часа на подконтрольной «ЛНР» территории, Пушилин сказал: «Значит, у них все хорошо. Там отвечает Леонид Иванович Пасечник, он принимает решение».



«Я вижу, что мы, как договаривались, в рамках этого плана должны идти: поэтапной отменой комендантского часа вплоть до поной его отмены. Но поэтапно», — подчеркнул Пушилин.

Комендантский час на подконтрольной «ДНР» территории действует в будние дни с 23:00 до 5:00. Такой режим продлится до 1 февраля 2022 года.



В период ослабления комендантского часа в ОРДЛО усилили патрулирование улиц и проверок местных жителей. Людей задерживали и доставляли в отделения «полиции» для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.