Украинский военный ранен в результате обстрела под Нью-Йорком на Донбассе

Украинский военнослужащий ранен в результате обстрела 27 декабря в районе поселка Нью-Йорк в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там подчеркнули, что незаконные вооруженные формирования открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Раненый военный доставлен в больницу, состояние его здоровья — тяжелое.



За прошедшие сутки, по данным штаба, боевики пять раз нарушили режима прекращения огня. Был ранен украинский военнослужащий в результате сброса выстрелов ВОГ-17 с беспилотника НВФ.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила о двух обстрелах — в районе Горловки и Веселого.



Группировка «ЛНР» обстрелов не зафиксировала.

Трехсторонняя контактная группа вчера, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы на Донбассе не прекратились.