Украинский военный ранен на Донбассе: беспилотник сбросил боеприпас

Украинский военнослужащий получил ранение на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там уточнили, что вблизи Талаковки боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17. Раненого военного доставили в больницу, состояние его здоровья – тяжелое.



Всего с начала суток украинская сторона зафиксировала пять нарушений режима прекращения огня. В частности, в направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов боевики вели огонь из гранатометов разных систем.

Трехсторонняя контактная группа вчера, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы на Донбассе не прератились