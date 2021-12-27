Американский самолет-разведчик мониторит ситуацию на Донбассе

Cамолет-разведчик Boeing RC-135V Rivet Joint с позывным HOMER19 Воздушных сил США совершает полет над Донбассом и Приазовьем. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.



Журналисты «Новостей Донбасса» видели американский самолет в небе над Славянском.



Согласно данным Flightradar, самолет-разведчик вылетел из аэропорта Ханья на греческом острове Крит сегодня в 6:22 утра.



Самолет уже сделал несколько кругов по маршруту: Николаев — Мелитополь — Славянск— Изюм — Полтава.

Тем временем американский военный самолет-разведчик мониторит ситуацию на Донбассеhttps://t.co/05cobrf6lY pic.twitter.com/v0yLVsCdYS — Новости Донбасса (@novostidnua) December 27, 2021