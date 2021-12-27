Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год с военной помощью Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня, 27 декабря, подписал оборонный бюджет страны на 2022 финансовый год. В нем предусмотрена военная помощь Украине, передает «РБК-Украина».



Общий объем оборонного бюджета США на год составляет около 770 млн долларов.



«Президент подписал закон S. 1605, "о полномочиях в области национальной обороны на 2022 финансовый год", который санкционирует ассигнования на 2022 финансовый год в основном на программы министерства обороны и военное строительство, программы национальной безопасности министерства энергетики и разведывательные программы», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.



Отмечается, что подписанный Байденом закон определяет повышение базовой заработной платы военнослужащих и другие полномочия, касающиеся вооруженных сил США.



Оборонный бюджет, в котором предусмотрено 300 млн долларов на военную помощь Украине, Сенат США согласовал 15 декабря.