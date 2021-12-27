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Лавров сказал, когда состоятся переговоры с США о «гарантиях безопасности»

27 декабря 2021, 13:32

Лавров сказал, когда состоятся переговоры с США о «гарантиях безопасности»

Основной раунд переговоров России и США по «гарантиям безопасности» состоится сразу после новогодних каникул, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«С Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу по завершению новогодних каникул», — сказал Лавров в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live».

По словам Лаврова, после переговоров с США состоится заседание совета Россия — НАТО.

«Натовцы предложили, естественно, устами Столтенберга, как генерального секретаря НАТО и председателя совета Россия — НАТО, но ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, буквально через день, провести заседание совета Россия — НАТО, и эта организационная структура отражает те проекты, которые мы внесли, которые мы представили на рассмотрение и американцев, и натовцев», — сказал он.

Ранее представитель НАТО подтвердил, что генеральный секретарь Йенс Столтенберг решил созвать встречу 12 января, и Альянс контактирует с Россией по этому поводу.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.

Украина хочет участвовать в консультациях по безопасности Соединенных Штатов, Европейского союза или НАТО с Россией.

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