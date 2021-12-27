Шансы на обмен пленными до конца года очень невелики — Гармаш

Россия не предпринимает никаких действий для обмена удерживаемыми лицами, поэтому шансы на то, что он состоится до конца года, очень невелики. Об этом сказал участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире телеканала «Украина 24», передает «Укринформ».



«Я не вижу никаких действий со стороны Российской Федерации, чтобы это (обмен удерживаемыми лицами до конца года – Ред.) могло произойти. Более того, я не вижу сейчас интереса РФ, чтобы это могло произойти. К сожалению, очень мало шансов», — сказал Гармаш.



По его мнению, есть небольшой шанс, что российская сторона может предпринять такой гуманный шаг, чтобы продемонстрировать США готовность к деэскалации, чего от них требует Вашингтон для проведения переговоров между президентами.



«Но пока никаких признаков этого я не вижу. Более того, на последнем заседании ТКГ они (российская сторона — Ред.) еще раз подчеркнули, что обмен состоится после полного комплексного политического урегулирования конфликта», — добавил Сергей Гармаш.