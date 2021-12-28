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Более двух тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

28 декабря 2021, 08:11

Более двух тысяч заболевших ковидом выявили в Украине за сутки

За понедельник, 27 декабря, в Украине выявили 2 248 случаев заражения коронавирусом, что на 384 случая больше, чем днем ранее.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

При этом выздоровели 4 789 пациентов, умерли 134 человека. Вчера госпитализировали  944 заболевших.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 649 236 человек. Из них выздоровели 3 437 528 пациентов, а умерли 95 105 человек.

Вчера вакцинировались 46 024 человека.

С начала прививочной кампании вакцинировались 14 605 035 человек, из них получили первую дозу — 14 605 033 человека, получил две дозы — 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу — 2 208 человек, ревакцинальную дозу — 990 человека. В общей сложности проведено 28 055 523 прививки.

Минувший понедельник был выходным днем в Украине.

Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.

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