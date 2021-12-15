Кабмин продлил карантин в Украине до 31 марта 2022 года

Правительство продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине. Соответствующие изменения в постановление №1236 были приняты во время заседания правительства 15 декабря.



Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что продление карантина означает, что все правила доступа в общественные места по COVID-сертификата, ношения масок и соблюдения дистанции остаются в силе.



Также премьер отметил, что темпы вакцинации от коронавируса начинают спадать и призвал украинцев делать прививки.



«Именно благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70%, мы должны придерживаться всех установленных карантинных ограничений», — подчеркнул Шмыгаль.



Он отметил, что более 40% взрослых украинцев сделали прививку.



Уже пять недель подряд в Украине наблюдается тенденция уменьшения количества регистрируемых случаев COVID-19, отметил Шмыгаль.



В «красной» зоне карантина пока остаются 8 регионов страны.

В Украине с 6 декабря ужесточили ограничения в регионах, находящихся в «желтой» зоне карантина. Теперь для посещения и работы общественных заведений, ресторанов, спортцентров, развлекательных заведений, участия в массовых мероприятиях требуется по крайней мере одна прививка от COVID-19, действующий отрицательный тест или сертификат о выздоровлении.



Также до 30 дней сокрашен срок действия «желтых» COVID-сертификатов о прививках одной дозой.