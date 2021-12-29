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Запущена новая электричка из Бахмута в Харьков

29 декабря 2021, 13:25

Запущена новая электричка из Бахмута в Харьков

«Укрзализныця» запускает пригородный электропоезд на маршруте Бахмут — Харьков — Бахмут. Это новый маршрут, который соединит Донецкую и Харьковскую области, сообщает пресс-служба УЗ.

Из Бахмута поезд № 7096/7057 будет отправляться ежедневно в 11:25 и прибывать в Харьков в 15:28. Обратно он будет отправляться в 18:53 и прибывать в Бахмут в 23:00.

Электричка будет останавливаться на станциях: Соль, Северск, Ямполь, Лиман, Святогорск, Изюм, Основа и других.

Кроме того, «Укрзализныця» добавила ряд пересадок. Отдельно в направлении Балаклеи, Изюма, Святогорска, Лимана, Бахмута можно пересесть с таких поездов:

  • № 886 Ворожба — Сумы — Харьков, прибытие в 17: 04;
  • № 724 (Интерсити+) Киев — Харьков, прибытие в 18:11;
  • № 6025 Казачья Лопань — Харьков, прибытие в 18:30;
  • № 6554 Купянск-Узл — Харьков, прибытие в 18:36.

В направлениях Лозовой, Славянска, Купянска, Рубежного, Лисичанска, Попасной можно пересесть с поезда № 886 Ворожба-Сумы-Харьков, прибытие в 17:04.

«Укрзализныця» 18 декабря запустила новый региональный поезд «Слобожанский экспресс», который соединил Луганскую, Харьковскую и Сумскую области. 

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