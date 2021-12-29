Глава Минреинтеграции рассказала о жилищных программах для переселенцев на 2022 год

В следующем году государство расширит программы по обеспечению жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в ходе пресс-конференции.



Она напомнила, что в решении жилищных проблем украинских переселенцев участвуют правительства стран-партнеров Германии, Канады, США, Турции, но жилья для переселенцев все равно не хватает. В 2022 году жилищные программы для ВПЛ будут усилены.



«У нас есть проект, заложенный в государственный бюджет-2022. Им занимается инистерство экономики. Я тоже вовлечена в этот процесс. Это формирование агентства, которое будет располагать 20 млрд гривен для предоставления ипотеки или других кредитных программ для наших ВПЛ», — сказала Верещук.



Вице-премьер отметила, что на следующий год предусмотрено 120 млн гривен для субвенций местным советам на обеспечение жильем переселенцев, включая приобретение, временное пользование, аренду жилья.



«Есть инструменты. Остается воплотить все планы в жизнь с той скоростью, которой ждут люди. Ведь то, что строилось и предоставлялось в этом году, — этого очень и очень мало», — подчеркнула Ирина Верещук.