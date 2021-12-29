Верещук: 2022 год будет годом реинтеграции временно оккупированных территорий

Следующий год станет годом реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в ходе пресс-конференции.



«Я понимаю, насколько болезненные процессы происходят в государстве, я понимаю, насколько нам трудно иногда найти слова, найти действия и шаги, которые будут помогать, но обещаю, что следующий год будет еще более динамичен и будет годом реинтеграции», — сказала она.



Глава Минреинтеграции отметила, что когда люди будут чувствовать такую связь, никакие закрытые КПВВ, никакие ограничения и запреты, которые будет устанавливать Российская Федерация, не помогут.



«Люди будут знать и чувствовать: Крым — это Украина и Донбасс — это Украина, и там живут украинцы», — подчеркнула Ирина Верещук.

Кабинет министров отменил обязательную установку мобильного приложения «Вдома» для пересекающих КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с Крымом. Соответствующее решение инициировала вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. Приложение «Вдома» не нужно будет устанавливать с 30 декабря. Пересекающие КПВВ в сторону подконтрольной Украине территории будут проходить бесплатное тестирование на COVID-19 прямо на пункте пропуска.