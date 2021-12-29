Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Не сдали позиций: В украинской делегации ТКГ подвели итоги за 2021 год

29 декабря 2021, 22:58

Не сдали позиций: В украинской делегации ТКГ подвели итоги за 2021 год

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не пошла на условия России и боевиков «Л-ДНР», и при этом сохранила дипломатическую площадку переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает «УНН».

«Мы держали оборону, благодаря этому сохранена дипломатическая площадка ТКГ. Благодаря этому сохранены санкции против России, которые накладываются на нее каждые полгода за невыполнение Минских соглашений, хоть она и не признает своих обязательств. Благодаря этому решаются тактические вопросы, например: подача воды и оплата за нее, передача тел тех, кто ранее погиб, или же инспекция МАГАТЭ на оккупированных территориях», — рассказал Гармаш.

Он отметил, что на данном этапе ТКГ не работает в качестве площадки по политическому урегулированию конфликта, поскольку нет второй стороны конфликта в процессе, а Россия не признает себя таковой.

«В данных условиях главным достижением является то, что мы не сдаем позиций. То есть, мы не идем на прямой диалог с Донецком и Луганском, как этого хочет Москва. Хотя в 2020 году тактическая инициатива принадлежала Украине, и Москва реагировала на наши действия. В этом году, к сожалению, в основном, мы реагировали на действия Москвы. Мне трудно сказать, почему», — добавил Гармаш.

Он подчеркнул, что для урегулирования на Донбассе основной задачей является признание России себя стороной конфликта, без этого решение вопроса на политическом уровне невозможно. Однако, отмечает Гармаш, страна-агрессор сможет назвать себя стороной конфликта лишь тогда, когда ее заставят.

«Заставить ее смогут геополитические и внутренние обстоятельства. То есть это произойдет, если Россия ослабеет изнутри в силу каких-то экономических и геополитических процессов, и если на нее будет давить Запад в виде экономических санкций. Я считаю, что такая перспектива реальна, но, к сожалению, это не вопрос ближайших лет», — считает участник украинской делегации в ТКГ.

По его словам, несмотря на то, что «один из ключей» к решению конфликта находится у западных партнеров, у Запада нет системной политики по ослаблению агрессии России.

«Я надеюсь, что та игра, которую начал Путин с Западом, все-таки заставит Запад реально смотреть на Россию, не как на торгового партнера, а как на "обезьяну с гранатой", с которой надо что-то делать», — резюмировал Гармаш.

Читайте также:

Предложение Киева провести внеочередное заседание ТКГ было отвергнуто

Еще по теме

Организации
Трехсторонняя контактная группа
Люди
Сергей Гармаш

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
22:37
«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех
16:52
Кабмин отменил обязательную установку приложения «Вдома» для пересечения КПВВ
12:32
Без медпомощи и связи с родными. У пленного «ДНР» возникли серьезные проблемы с сердцем
10:29
«ДНР»: Еще 241 заболевший и 34 смерти от ковида
09:18
«ЛНР» заявила о 48 новых заболевших ковидом
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 декабря
15:45
«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая
15:20
Военный, которого боевики держат в Макеевке, истощен и имеет психологические проблемы
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
10:37
Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили
10:21
«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида
09:08
«ЛНР» заявила о смерти еще пяти пациентов с COVID-19
22:52
«ДНР» заявила, что питьевая вода из Северского Донца уже соответствует санитарным нормам
21:40
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 декабря
все новости
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
22:58
Не сдали позиций: В украинской делегации ТКГ подвели итоги за 2021 год
22:37
«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех
21:59
Глава Минреинтеграции рассказала о жилищных программах для переселенцев на 2022 год
21:33
На Донетчине увеличилось число безработных
20:58
Политика изоляции: Гармаш объяснил, почему Россия не откроет КПВВ
20:10
Магия соляных шахт: Голландские урбанисты представили план туристического развития Соледара
19:34
Байден проведет переговоры с Путиным 30 декабря, будут обсуждать Украину
18:59
Верещук: 2022 год будет годом реинтеграции временно оккупированных территорий
18:12
Вышли на «дорожную карту»: Верещук — о законе о переходном правосудии
18:07
ГБР провело обыски у фигурантов дела о вывозе угля из ОРДЛО
17:40
Вице-премьер отвергла возможность признания российских вакцин
17:29
На Донбассе боевики трижды обстреляли украинские позиции
16:52
Кабмин отменил обязательную установку приложения «Вдома» для пересечения КПВВ
16:51
ЕС хочет вовлечься в переговоры США и РФ по безопасности
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция