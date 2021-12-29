Не сдали позиций: В украинской делегации ТКГ подвели итоги за 2021 год

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе не пошла на условия России и боевиков «Л-ДНР», и при этом сохранила дипломатическую площадку переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил участник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, передает «УНН».



«Мы держали оборону, благодаря этому сохранена дипломатическая площадка ТКГ. Благодаря этому сохранены санкции против России, которые накладываются на нее каждые полгода за невыполнение Минских соглашений, хоть она и не признает своих обязательств. Благодаря этому решаются тактические вопросы, например: подача воды и оплата за нее, передача тел тех, кто ранее погиб, или же инспекция МАГАТЭ на оккупированных территориях», — рассказал Гармаш.



Он отметил, что на данном этапе ТКГ не работает в качестве площадки по политическому урегулированию конфликта, поскольку нет второй стороны конфликта в процессе, а Россия не признает себя таковой.



«В данных условиях главным достижением является то, что мы не сдаем позиций. То есть, мы не идем на прямой диалог с Донецком и Луганском, как этого хочет Москва. Хотя в 2020 году тактическая инициатива принадлежала Украине, и Москва реагировала на наши действия. В этом году, к сожалению, в основном, мы реагировали на действия Москвы. Мне трудно сказать, почему», — добавил Гармаш.



Он подчеркнул, что для урегулирования на Донбассе основной задачей является признание России себя стороной конфликта, без этого решение вопроса на политическом уровне невозможно. Однако, отмечает Гармаш, страна-агрессор сможет назвать себя стороной конфликта лишь тогда, когда ее заставят.



«Заставить ее смогут геополитические и внутренние обстоятельства. То есть это произойдет, если Россия ослабеет изнутри в силу каких-то экономических и геополитических процессов, и если на нее будет давить Запад в виде экономических санкций. Я считаю, что такая перспектива реальна, но, к сожалению, это не вопрос ближайших лет», — считает участник украинской делегации в ТКГ.



По его словам, несмотря на то, что «один из ключей» к решению конфликта находится у западных партнеров, у Запада нет системной политики по ослаблению агрессии России.



«Я надеюсь, что та игра, которую начал Путин с Западом, все-таки заставит Запад реально смотреть на Россию, не как на торгового партнера, а как на "обезьяну с гранатой", с которой надо что-то делать», — резюмировал Гармаш.

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