Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Российских войск вблизи границы с Украиной недостаточно для вторжения — Данилов

30 декабря 2021, 11:44

Российских войск вблизи границы с Украиной недостаточно для вторжения — Данилов

Несмотря на стягивание российских войск к границам Украины, их количества недостаточно для того, чтобы начать полномасштабное вторжение. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «Настоящему времени».

«Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — считает он.

Данилов отметил, что угроза вторжения со стороны РФ присутствует постоянно уже на протяжении семи лет. При этом наращиванием войск у границ Украины, по его мнению, Путин добивался прямых переговоров с президентом США Байденом.

«Когда мы говорим, что войск становится все больше и больше, нужно понимать, насколько больше. Если было 90 тысяч, а стало 100 тысяч — это не увеличение. Это не настолько критично, как есть на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события», — пояснил Данилов.

Читайте также:

Байден проведет переговоры с Путиным 30 декабря, будут обсуждать Украину

Еще по теме

Люди
Алексей Данилов
Прочее
Украина-Россия Вторжение

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:07
«ДНР»: Еще 224 заболевших и 40 смертей от коронавируса
09:47
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и четырех умерших от ковида за сутки
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
22:37
«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех
16:52
Кабмин отменил обязательную установку приложения «Вдома» для пересечения КПВВ
12:32
Без медпомощи и связи с родными. У пленного «ДНР» возникли серьезные проблемы с сердцем
10:29
«ДНР»: Еще 241 заболевший и 34 смерти от ковида
09:18
«ЛНР» заявила о 48 новых заболевших ковидом
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 28 декабря
15:45
«ДНР» будет контролировать дачников и селян, которые продают излишки урожая
15:20
Военный, которого боевики держат в Макеевке, истощен и имеет психологические проблемы
11:40
«ДНР» про вакцинацию: О коллективном иммунитете пока говорить рано
10:37
Сильный снегопад усложнил движение транспорта в Донецке. Проезд в Макеевку ограничили
10:21
«ДНР»: Еще 373 заболевших и 7 умерших от ковида
09:08
«ЛНР» заявила о смерти еще пяти пациентов с COVID-19
все новости
12:36
СБУ сообщила о подозрении командиру боевиков «ЛНР», которого ранее задержали
12:07
«ДНР»: Еще 224 заболевших и 40 смертей от коронавируса
11:44
Российских войск вблизи границы с Украиной недостаточно для вторжения — Данилов
11:19
Еще шестеро жителей Луганщины скончались от COVID-19
11:18
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в последний день года. Какие правила проезда
10:45
Как распознать проблемное жилье на вторичном рынке? (РR)
10:11
На Донетчине от COVID-19 умерли еще 13 человек
09:48
Зеленский провел телефонный разговор с Блинкеном
09:47
«ЛНР» заявила о 26 заболевших и четырех умерших от ковида за сутки
09:38
Зеленский и Байден проведут новые переговоры
08:38
Украинский военный ранен на Донбассе
08:17
Почти 6 тысяч случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:26
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 декабря
22:58
Не сдали позиций: В украинской делегации ТКГ подвели итоги за 2021 год
22:37
«ЛНР» разрешила работу кафе и ресторанов в новогоднюю ночь, но не всех
все новости
ВИДЕО
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28
Квартира Бородая в Дубае и химическое оружие на Донбассе. Дайджест НД ►
26 декабря, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция