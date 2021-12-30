Российских войск вблизи границы с Украиной недостаточно для вторжения — Данилов

Несмотря на стягивание российских войск к границам Украины, их количества недостаточно для того, чтобы начать полномасштабное вторжение. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью «Настоящему времени».



«Есть определенные перемещения войск, но для нас это не критично. Для полномасштабного вторжения нужно, чтобы их было как минимум в три, четыре, пять раз — намного больше, чем есть на сегодняшний день», — считает он.



Данилов отметил, что угроза вторжения со стороны РФ присутствует постоянно уже на протяжении семи лет. При этом наращиванием войск у границ Украины, по его мнению, Путин добивался прямых переговоров с президентом США Байденом.



«Когда мы говорим, что войск становится все больше и больше, нужно понимать, насколько больше. Если было 90 тысяч, а стало 100 тысяч — это не увеличение. Это не настолько критично, как есть на сегодняшний день. Еще раз подчеркиваю: Российская Федерация добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила. Сейчас, когда она объявила фактический ультиматум Соединенным Штатам, фактический ультиматум странам НАТО, будем наблюдать, как будут развиваться эти события», — пояснил Данилов.