Байден проведет переговоры с Путиным 30 декабря, будут обсуждать Украину

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, передает CNN.



Она отметила, что звонок был запрошен Путиным, и Байден принял этот запрос, потому что он считает, что «когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидера с лидером».



По словам представителя администрации, разговор президентов состоится, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.



Телефонный разговор Байдена и Путина станет вторым прямым контактом между двумя лидерами в этом месяце.



«Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной. Президент Байден разговаривал с лидерами по всей Европе, и официальные лица администрации Байдена на многосторонней основе взаимодействовали с НАТО, Европейским Союзом и ОБСЕ», — сказала Хорн.



Она также добавила, что США провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга НАТО, в формате «Бухарестской девятки» (Польша, Румыния, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва и Словакия), а также с Украиной.



Сообщается, что в этом же духе госсекретарь Энтони Блинкен в среду поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским о сохраняющейся напряженности и рассказал о предстоящем разговоре Байдена с Путиным.

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