В прифронтовом Торецке до сих пор не восстановили водоснабжение

В Донецкой области из-за аварии на водопроводе Горловка-Торецк прекращена подача воды на прифронтовой Торецк и ближайшие населенные пункты. Об этом сообщает местная военно-гражданская администрация.



«Обращаем Ваше внимание, что предоставленный ранее график прокачки воды отменен в связи с началом в 13:00 ремонтных работ на водопроводе Горловка-Торецк с полной остановкой подачи воды на город», — говорится в сообщении.



Водоснабжение будет восстановлено по окончанию ремонтных работ.



С 27 декабря в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на водопроводе.