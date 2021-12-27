В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе в «серой» зоне

В Торецке на Донетчине объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе в «серой» зоне и сокращения подачи воды в город. Такое решение сегодня, 27 декабря, приняла городская комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщает пресс-служба Торецкой военно-гражданской администрации.



«Была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с сокращением поступления воды в город Торецк на 60% от запланированного. Напомним, что накануне, 26 декабря, состоялись запланированные ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк. Аварийная ситуация была устранена, но объем воды не увеличился. Поэтому, вероятно, существует еще разрыв в "серой" зоне, для обнаружения и устранения которого требуется время», — говорится в сообщении.



Жителей города просят не производить разбор воды из системы теплоснабжения и, по возможности, до устранения аварии иметь дома запас на 1-1,5 суток.



При этом воду обещают давать по графику:

27 декабря с 19 часов до 8 часов утра 28 декабря — Забалочная часть города;

28 декабря с 18 часов — Центральная часть города, поселки Северное, Железное.

«О начале проведения основных ремонтных работ на водопроводе Горловка-Торецк будет поставлено в известность дополнительно», — добавили в Торецкой ВГА.