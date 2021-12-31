Штаб ООС сообщил о трех обстрелах на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что в сторону Прицепки НВФ дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм и артиллерии калибра 122 мм.



Вблизи Крымского боевики открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Потерь среди украинских военнослужащих нет.



В штабе подчеркнули, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» обстрелов за сутки не зафиксировали.

Трехсторонняя контактная группа вчера, 22 декабря, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы на Донбассе не прекратились. Читайте также: «Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!