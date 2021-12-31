Россия увеличила переброску военной техники к границе с Украиной — CIT

Россия продолжает наращивание военной мощи в близости к границе с Украиной. Увеличиваются уже выявленные лагеря, возникают новые, а состав перебрасываемой техники расширяется: к танкам и самоходным орудиям добавились зенитные ракетные комплексы. Об этом говорится в расследовании Conflict Intelligence Team (CIT), которые проанализировали данные открытых источников.



Расследователи констатируют, что наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы — эти регионы не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донбасса. Крупные места сосредоточения российских сил — Клинцы́ и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километров от границы с Украиной соответственно.



Ссылаясь на вывод швейцарского OSINT-аналитика COUPSURE, который анализирует ситуацию на украинско-российской границе по снимкам, в лесу к западу от Клинцов появился новый лагерь, который совсем недавно стал заполняться военной техникой. Лагерь расположен на территории городка № 15 бывшей в/ч 10876 (расформирована в 2013-м году), который представлял из себя склад артиллерийских боеприпасов.



На полигоне «Погоново» Воронежской области за месяц значительно увеличилось количество техники 1-й гвардейской танковой армии (ГТА) Западного военного округа. Туда же прибыл как минимум один зенитно-ракетный комплекс «Бук» в полном составе. По мнению аналитиков, на полигоне «Погоново» не просто размещаются отдельные батальонные тактические группы 1-й ГТА, а, вероятно, речь идет о переброске если не всей армии, то как минимум всех подразделений повышенной боеготовности в ее составе.



Помимо уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи выявили как минимум одно новое: на полигоне «Постоялые Дворы» в Курской области.



Кроме того, отмечается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).



Также продолжается наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.