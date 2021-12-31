«ЛНР» повышает стоимость проезда в общественном транспорте с 10 января

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории стоимость проезда в общественном автомобильном транспорте с 10 января составит 20 рублей (порядка 7 гривен). Об этом сообщила председательница «Госкомцена ЛНР» Лариса Духина, передает «ЛИЦ».



Она добавила, что тарифы на проезд на пригородных, междугородних и внутрирайонных маршрутах «еще находятся в работе комитета и пока остаются неизменными».



Подчеркивается, что при расчете тарифа в 20 рублей принимались во внимание «только обоснованные и подтвержденные первичной бухгалтерской документацией затраты перевозчиков».



Как сообщалось, с 1 января «ЛНР» повышает тарифы на жилищно-коммунальные услуги.