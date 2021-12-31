«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с нового года

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории с 1 января 2022 года вырастут тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. Соответствующее решение приняло «правительство ЛНР», передает «ЛИЦ».



Так, в новом году вырастут тарифы:

на услуги по содержанию жилых домов, сооружений и придомовой территории — 29%;

на услуги по обращению с бытовыми отходами — 23%,

на услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению — 25%.

Кроме того, с 1 января повышаются тарифы на электроэнергию для населения. Увеличение цены в среднем составит от 16 до 49 копеек за один кВт.



При потреблении 150 кВт в месяц увеличение составит 54 рубля (19,5 гривны), при потреблении 300 кВт в месяц — 127 рублей (46 гривен), уточнила просительница «Госкомцена ЛНР» Лариса Духина.



В первом полугодии 2022 года не будут повышаться тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, оказываемые «Луганскводой», а также тарифы на природный газ.



При этом повышение тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения вырастут на 50% коснутся нескольких отдельных малых локальных водоканалов. При этом для них установлено ограничение: тарифы будут повышаться до уровня не выше действующих для «Луганскводы».



Кроме того, выросли тарифы на услуги ЖКХ для субъектов хозяйственной деятельности. Повышение 12,6% произошло для предприятий тепло- и водоснабжения, угледобывающей отрасли и горно-металлургического комплекса.

Ранее о повышении тарифов на услуги ЖКХ с 1 января объявила группировка «ДНР». В среднем общее увеличение стоимости «коммунальной квитанции» составит порядка 17%.