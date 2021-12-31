Путин пригрозил Байдену разрывом отношений между странами

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным предупредил его о масштабных санкциях в случае наращивания эскалации вдоль украинских границ. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает «РИА Новости».



По его словам, в ответ Путин сказал, что это будет огромной ошибкой и пригрозил Байдену полным прекращением отношений между странами.



«Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по линии экономической, финансовой и военной сфер. Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще», — сказал Ушаков в беседе с журналистами.



Он добавил, что такие санкции приведут к самым серьезным последствиям.