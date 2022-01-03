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На Донетчине нашли застреленным солдата-контрактника

03 января 2022, 19:10

На Донетчине нашли застреленным солдата-контрактника

Сегодня, 3 января, в Мариуполе обнаружили тело военнослужащего контрактной службы, который погиб от выстрела в голову. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере объединенных сил.

Как уточняется, погибший был 2001 года, уроженец пгт Нововасильевка Запорожской области.

На место происшествия выехал прокурор Мариупольской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, следственно-оперативная группа Волновахского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, представители военной службы правопорядка, эксперты.

«Предварительно установлено, что солдат, механик-водитель медицинского пункта первого механизированного батальона одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы», — говорится в сообщении.

По факту гибели военнослужащего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Рассматриваются также другие версии, в том числе доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.

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