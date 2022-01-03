Неподконтрольная часть Луганщины осталась без воды из-за порыва на магистральном водопроводе

На Луганщине в связи с аварией на Попаснянском водоканале временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



«Из-за порыва на магистральном водопроводе Ду 1200 мм ЗФС3 — ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию Луганской области», — говорится в сообщении.



По информации облгосадминистрации, СЦКК сообщил о договоренности по соблюдению режима «тишины» во время проведения ремонтных работ.



«В настоящее время работы по восстановлению водоснабжения начаты. По оценкам специалистов, дата завершения работ — 5 января», — добавили в Луганской ОГА.