Ремонтники ждут гарантий безопасности: Торецк девять дней без воды

В прифронтовом Торецке на Донетчине с 25 декабря жители остаются без централизованного водоснабжения. Ремонтные бригады не могут попасть в «серую» зону, чтобы устранить порыв на водопроводе «Горловка – Торецк», передает «Суспільне».



Глава Торецкой военно-гражданской администрации Василий Чинчик пояснил, что ремонтные бригады ожидают гарантии «тишины» от боевиков.



«Информацию в полной мере мы не можем предоставить, потому что мы не имеем влияния на неподконтрольную территорию и, к сожалению, с той стороны нет режима "тишины". Будет режим "тишины" – дополнительная бригада с нашей стороны и с той стороны выдвигаются навстречу и будем искать дополнительно порывы, которые, возможно, не увидели», — рассказал глава ВГА.



По его словам, в центральной части Торецка воду подают по графику, а в целом ее развозят по городу автоцистернами коммунальщики, спасатели и военнослужащие. Будут возить, пока не отремонтируют водопровод. Люди набирают воду в бутылки и ведра, потом уносят домой — кто в руках, кто на санях.



Местная жительница Елена Кондратюк рассказала, что в районе города Забалка воды нет уже 9 дней.



«С тележками и на саночках, и много топят снег. А что делать? Мы будем долго так выживать? 8 лет. Мы линия разграничения, мы лишены всех прав. Дайте нам хотя бы человеческие условия — приготовить, помыться, просто жить», — говорит Елена.

27 декабря в Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за аварии на водопроводе «Горловка –Торецк». 30 декабря в «серой» зоне приступили к ремонтным работам, поэтому в Торецк и ближайшие населенные пункты полностью прекратили поставки воды.