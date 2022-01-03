Состояние Рината Ахметова за 2021 год выросло на 55%

Личное состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова выросло на 55% или на $4,14 млрд за 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, передает «LIGA.Бизнес».



На начало января в рейтинге 500 самых богатых людей планеты Ахметов занимает 190 место с состоянием $11,7 млрд.



«Самый богатый человек Украины владеет Систем Кэпитал Менеджмент, крупнейшим промышленным конгломератом страны. Мариупольская компания инвестирует в металлургию, добычу полезных ископаемых и энергетику. Он владеет энергетической компанией ДТЭК и контролирует 71,2% акций Метинвеста, крупнейшего производителя стали в стране», — говорится в профайле Ахметова на Bloomberg.



По подсчетам агентства, состояние Ахметова сопоставимо с 0,0558% ВВП США, на свои деньги он в состоянии купить 6,4 млн унций золота или 150 млн баррелей нефти.



В данное время Ринат Ахметов — единственный представитель Украины в Bloomberg Billionaires Index.

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