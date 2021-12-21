В Белом доме оценили вероятность санкций против Ахметова

США рассматривают различные варианты спнкций в связи с ситуацией вокруг Украины, но о возможности принятия таких мер в отношении миллиардера Рината Ахметова пока объявить нечего. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.



«Мне нечего объявить относительно рассмотрения возможности введения санкций», — сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, могут ли США ввести санкции против Ахметова.



Она добавила, что администрация США рассматривает различные варианты санкций «в свете того, что наблюдаем наращивание российских сил и воинственную риторику».



«Но мне нечего объявить, помимо этого», — резюмировала Псаки.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября сообщил, что, согласно агентурным данным, в Украине якобы готовится государственный переворот на 1-2 декабря. Кроме того, в него «пытаются втянуть» олигарха Рината Ахметова.



Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Зеленского о планах РФ по участию в госперевороте в Украине. В свою очередь, Ахметов также назвал «сплошной ложью» информацию о якобы втягивании его в какой-либо госпереворот.



Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту информации о подготовке госпереворота.



На Банковой заявили, что госпереворота удалось избежать благодаря тому, что Зеленский обнародовал информцию о его подготовке.