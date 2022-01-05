Санкции против РФ должны быть в долларах и в евро - конгрессмены

Американские конгрессмены Майк Уолтц и Сет Моултон призывают Германию занять более решительную позицию в отношении «Северного потока-2» на фоне растущего напряжения вдоль российско-украинской границы. Об этом пишет Associated Press.



Конгрессмены, как демократы так и республиканцы, обвиняют «Северный поток 2» в том, что он усиливает влияние России на Германию и ограничивает действия Берлина в ответ на новое вторжение. Германия, как и большая часть Европейского союза, в значительной степени зависит от российского природного газа.



«Чтобы санкции были эффективными, они должны быть эффективными в долларе и евро», — сказал представитель Майк Уолтц, республиканец из Флориды, посетивший Украину в декабре вместе с другими американскими законодателями.



Новый трубопровод «ставит Путину шах и мат над Западной Европой» и ограничивает участие Германии в санкциях и других превентивных мерах, чего хотят законодатели от обеих партий, сказал Уолтц.



«Я не понимаю, как они обменивают свою энергетическую безопасность на решительную позицию в отношении Украины, и это ставит украинцев, восточноевропейцев, наших союзников и НАТО в очень опасное положение», — сказал он.



Представитель Сет Моултон, демократ из Массачусетса, который также присоединился к поездке законодателей в Украину, сказал, что, по его мнению, США смогут поставлять энергию в Германию, если она будет лишена возможности импортировать российский газ.



«Я чувствую, что Германия просыпается», — сказал Моултон. «Они начинают понимать, насколько серьезна эта угроза и какие рычаги влияния Путин потенциально имеет на них и другие страны Западной Европы».



Германия заняла менее конфронтационную позицию по отношению к России, чем многие другие европейские страны. При Меркель она убедила администрацию Байдена в прошлом году не вводить санкции против компании, строящей газопровод «Северный поток-2», который, по мнению многих, сделает Европу зависимой от России в энергетическом плане, а Украину — более уязвимой.



Соединенные Штаты попытаются заручиться поддержкой Германии как экономического центра Европы в противодействии России в случае усиления ее агрессии против Украины. На будущих переговорах в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Анналена Бербок обсудят в Вашингтоне возможные способы противодействия — экономические, дипломатические или политические действия.

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