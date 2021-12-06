Зеленский и Блинкен согласовали позиции перед переговорами президентов США и России

Президент Украины Владимир Зеленский и глава госдепа США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и согласовали позиции перед переговорами президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.



Об этом президент Зеленский сообщил в своем Twitter.



«Согласовали позиции с Энтони Блинкеном перед разговором президентов Байдена и Путина. Договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США за неизменную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины», — написал Зеленский в понедельник вечером.

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря пройдет по видеосвязи в закрытом режиме. Тема Украины станет одной из центральных.