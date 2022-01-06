Великобритания пригрозила РФ масштабными последствиями в случае вторжения в Украину

Великобритания предупредила Москву, что вместе с западными партнерами работает над санкциями, направленными против финансового сектора России в случае ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Reuters.



«Мы не примем кампанию, которую ведет Россия, чтобы подорвать своих демократических соседей. Они ложно представляют Украину как угрозу, чтобы оправдать свою агрессивную позицию», — заявила в парламенте министр иностранных дел Лиз Трасс, отметив, что агрессором является именно РФ.



Она добавила, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину повлечет за собой «масштабные последствия, включая скоординированные санкции, чтобы нанести серьезный удар по интересам и экономике России».



«Великобритания работает с нашими партнерами над этими санкциями, включая меры высокого воздействия, направленные на российский финансовый сектор и отдельных лиц», — сказала Трасс.



Она сообщила, что посетит Киев в конце января и что ситуация достигла критического момента, и есть только один путь вперед: Путин должен отступить от края пропасти.



«Жизненно важно, чтобы НАТО была едина в противостоянии угрожающему поведению России», — добавила Трасс.



По ее словам, Великобритания выступает против российского газопровода «Северный поток 2».



«Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа», — считает глава внешнеполитического ведомства Великобритании.