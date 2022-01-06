ЕС не будет вводить упреждающие санкции против России — Боррель

Главной задачей европейской дипломатии в отношении России является предотвращение войны и новой агрессии против Украины. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в Киеве, передает LIGA.net.



«Наша главная задача сейчас — предотвратить войну», — сказал Боррель.



Главный дипломат ЕС считает, что публичное обсуждение возможных санкций может восприниматься как угроза, что не поспособствует деэскалации.



«Я не могу говорить, что может быть в случае начала войны, именно потому, что все наши усилия направлены сейчас на то, чтобы война вообще не началась», — подчеркнул Боррель.



По его словам, «на всякий случай», превентивные санкции против РФ для избежания большой войны ЕС вводить не будет.



Он также напомнил, что Евросоюз, США и НАТО неоднократно и последовательно давали понять России, что она неизбежно «заплатит высокую цену в случае агрессии». Боррель отметил, что ЕС ясно проговаривал, что в данном случае санкции затронут не отдельных фигурантов, но и всю Россию в целом.



Верховный представитель ЕС напомнил, что введение санкций от имени всего Евросоюза по его уставу возможно только если по этому вопросу будет единогласное решение всех стран-участниц.