Боррель: Европе важно, какой будет ситуация в Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Луганскую область с рабочим визитом.

Фото: @MattiMaasikas

Также Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой провели пресс-конференцию.



Представитель ЕС отметил, что с момента оккупации Крыма Россией, Украина получил более 17 миллиардов евро в качестве поддержки от Европейского союза.



Боррель подчеркнул, что сегодня конфликт между Украиной и Россией может углубиться, к тому же растет военное напряжение для Европы. Он напомнил о наращивании военного потенциала Россией.

Также европейский дипломат подчеркнул, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах между США и Россией о гарантиях безопасности, которые должны состояться на следующей неделе.



Он добавил, что перед ЕС и Украиной стоит задача дипломатическими методами содействовать деэскалации на Донбассе.