Боррель: Европе важно, какой будет ситуация в Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приехал в Луганскую область с рабочим визитом.
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Также Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой провели пресс-конференцию.
Представитель ЕС отметил, что с момента оккупации Крыма Россией, Украина получил более 17 миллиардов евро в качестве поддержки от Европейского союза.
Боррель подчеркнул, что сегодня конфликт между Украиной и Россией может углубиться, к тому же растет военное напряжение для Европы. Он напомнил о наращивании военного потенциала Россией.
Также европейский дипломат подчеркнул, что Евросоюз хочет участвовать в переговорах между США и Россией о гарантиях безопасности, которые должны состояться на следующей неделе.
Он добавил, что перед ЕС и Украиной стоит задача дипломатическими методами содействовать деэскалации на Донбассе.