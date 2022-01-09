Сутки на Донбассе: НВФ сбросили с беспилотника боеприпас вблизи Станицы Луганской

За минувшие сутки, 8 января, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, зафиксирован пролет беспилотника боевиков с пересечением линии соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Дважды боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В частности, в сторону поселка Пески НВФ открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов, а недалеко от Новомихайловки боевики обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм, автоматических и станковых противотанковых гранатометов.



В направлении Богдановки и Новокрымского НВФ вели огонь из стрелкового оружия.



Вблизи Станицы Луганской боевики сбросили с беспилотника выстрел ВОГ-17.



Кроме того, в Луганской области беспилотник НВФ, который в штабе ООС определяют как «Орлан-10», пересек линию соприкосновения.



«В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.



В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить боевиков прекратить обстрелы.



По состоянию на 7 часов утра 9 января, нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ не зафиксировано.



Группировка «ДНР» об обстрелах за прошлые сутки не сообщила. В «ЛНР» заявили, что нарушений прекращения огня за 8 января не зафиксировано, а с начала дня 9 января ее позиции обстреляли 4 раза возле сел Лозовое, Золотое-5 и Красный Яр.

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