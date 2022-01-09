Боевики стреляли возле Катериновки и Попасной из запрещенного вооружения

С начала суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды открывали огонь, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В сторону Попасной боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Катериновки НВФ обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



«В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.



В штабе ООС добавили, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.