На Донбассе во время обстрела ранили украинского военного

В воскресенье, 9 января, незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим тишины, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий.



Раненый находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Как сообщалось ранее, в сторону Попасной боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов.



Вблизи Катериновки НВФ обстреливали позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток нарушений не зафиксировано.