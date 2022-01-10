В зоне ООС двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве

Сегодня в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военных из-за взрыва неизвестного устройства. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.



В целом на Донбассе с начала суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня.



Так, в сторону поселка Пески НВФ открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также: На Донбассе во время обстрела ранили украинского военного