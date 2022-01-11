Переговоры РФ-США: У Путина пока не видят поводов для оптимизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился мнением о российско-американских переговорах, сообщает «Интерфакс».



По его словам, повода для оптимизма от переговорного процесса в Кремле пока не находят. Кроме того, еще не пришло время, чтобы рассуждать о результатах переговоров.



«Пока существенного повода для оптимизма нам не видится». Впрочем, он признал, что сам процесс переговоров «заслуживает позитивной оценки». Представитель Кремля уточнил, что позитивную оценку дал замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, охарактеризовавший переговоры как «открытые, субстантивные и прямые», - сказал представитель Кремля во время встречи с журналистами.



Песков подчеркнул, что переговоры не являются «процессом ради процесса, потому что тут важен результат». Однако по результату «пока сказать нечего», отметил он.



По его словам, в ходе предстоящих нескольких раундов удастся более четко понять и увидеть «где мы находимся с американцами». В настоящий момент делать какие-либо выводы по переговорам невозможно, подытожил Песков.

10 января в Женеве состоялись первые российско-американские переговоры по вопросам безопасности. По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стороны не достигли прогресса в вопросе нерасширения НАТО. В свою очередь первая заместительница госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров сказала, что американская сторона не согласна с ограничением на прием новых стран в НАТО.