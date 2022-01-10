Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Переговоры США и России о гарантиях безопасности: Заявления сторон

10 января 2022, 19:43

Переговоры США и России о гарантиях безопасности: Заявления сторон

Принцип «открытых дверей» НАТО не подлежит обсуждению. Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров России и США, которые прошли сегодня в Женеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы не позволим никому противоречить политике "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США», — заявила Шерман в ходе брифинга.

Она добавила, что США при контактах с РФ не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе без Европы и о НАТО без НАТО.

При этом замгоссекретаря США отметила, что Россия не дала прямого ответа относительно того, готова ли к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

«Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос. Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться [в Украину], вернув военных обратно на места дислокации», — сказала Шерман, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров заявил, что тема нерасширения НАТО и получения правовых гарантий возврата к границам 1997 года вызывает непонимание США.

«Ничего удивительного в том, что тема нерасширения НАТО дальше и получения юридически обязывающих гарантий на этот счет и формального отзыва решений Бухарестского саммита 2008 года вызывает очень серьезные возражения, мягко говоря», — сказал он.

По словам Рябкова, «к сожалению, есть другие аспекты такого же рода, где мы имеем противоположный взгляд: для нас что-то абсолютно необходимо, для американцев это же категорически неприемлемо». Он подчеркнул, что «это свидетельствует о недооценке серьезности происходящего с американской стороны».

Замглавы МИД РФ также заявил, что невступление Украины и Грузии в НАТО является императивом и вопросом национальной безопасности для России.

«Соединенные Штаты Америки заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это является вопросом крайней важности, очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса», — сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.

«Нам необходимы железные, юридические обязательства, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России», — добавил Рябков.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.

В МИД Украины критично высказались о российской инициативе.

Читайте также:

США и Россия провели предварительные переговоры по безопасности в Женеве 

Еще по теме

Прочее
Россия-Украина США-Россия
Организации
Нато

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:53
Обильные снегопады: «ДНР» объяснила, почему не вывозят мусор от жилых домов
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
16:33
В России не принимают ни справки о вакцинации, ни QR-коды «Л-ДНР»
15:50
«ЛНР» оштрафовала местного жителя на 7 миллионов рублей за контрабанду пенсий
11:25
На неподконтрольной Донетчине проседает почва: опасные зоны
09:30
Боевики снова помешали проезду наблюдателей ОБСЕ в Луганской области
21:41
Главные новости Донбасса за неделю
15:39
В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января
11:43
«ЛНР»: В Перевальске два человека получили травмы при взрыве газа
11:14
«ДНР» откроет движение через КПВВ под Донецком 10 января
17:11
После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
все новости
22:35
Госдеп США: Некоторые вопросы переговоров с Россией требуют времени
22:18
В Киеве началась встреча политических советников Нормандского формата
21:57
На Тернопольщине будут судить командира отделения «Брянка СССР» «ЛНР»
21:29
В Украине сократят срок действия «зеленых» COVID-сертификатов
20:29
Правозащитник рассказал о признании Россией «Л-ДНР» и военном плане «Б» Кремля по Донбассу
19:58
Бригады Сил теробороны появятся в каждом областном центре — командующий
19:43
Переговоры США и России о гарантиях безопасности: Заявления сторон
18:53
Обильные снегопады: «ДНР» объяснила, почему не вывозят мусор от жилых домов
18:30
Вымогали деньги с предпринимателя: На Донетчине сообщили о подозрении трем полицейским
17:58
В Украине подросткам будут выплачивать тысячу за вакцинацию от COVID-19
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
17:19
В зоне ООС двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве
16:48
На Донетчине от пулевого ранения в голову погиб контрактник ВСУ
16:37
Победителей в программе льготной ипотеки среди переселенцев обещают определять чаще
16:33
В России не принимают ни справки о вакцинации, ни QR-коды «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция