Переговоры США и России о гарантиях безопасности: Заявления сторон

Принцип «открытых дверей» НАТО не подлежит обсуждению. Об этом заявила замгоссекретаря США Венди Шерман по итогам переговоров России и США, которые прошли сегодня в Женеве, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы не позволим никому противоречить политике "открытых дверей" НАТО, которая всегда была центральной для альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США», — заявила Шерман в ходе брифинга.



Она добавила, что США при контактах с РФ не собираются принимать решения о судьбе Украины без участия Украины, о Европе без Европы и о НАТО без НАТО.



При этом замгоссекретаря США отметила, что Россия не дала прямого ответа относительно того, готова ли к деэскалации ситуации на границе с Украиной.



«Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос. Они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться [в Украину], вернув военных обратно на места дислокации», — сказала Шерман, отвечая на соответствующий вопрос.



Замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам переговоров заявил, что тема нерасширения НАТО и получения правовых гарантий возврата к границам 1997 года вызывает непонимание США.



«Ничего удивительного в том, что тема нерасширения НАТО дальше и получения юридически обязывающих гарантий на этот счет и формального отзыва решений Бухарестского саммита 2008 года вызывает очень серьезные возражения, мягко говоря», — сказал он.



По словам Рябкова, «к сожалению, есть другие аспекты такого же рода, где мы имеем противоположный взгляд: для нас что-то абсолютно необходимо, для американцев это же категорически неприемлемо». Он подчеркнул, что «это свидетельствует о недооценке серьезности происходящего с американской стороны».



Замглавы МИД РФ также заявил, что невступление Украины и Грузии в НАТО является императивом и вопросом национальной безопасности для России.



«Соединенные Штаты Америки заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это является вопросом крайней важности, очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса», — сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.



«Нам необходимы железные, юридические обязательства, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России», — добавил Рябков.

Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря собственные проекты договоров с США и НАТО, которые касаются обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.



В частности, Россия предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы.



В МИД Украины критично высказались о российской инициативе.