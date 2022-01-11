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Ермак считает, что 90% украинцев встанут на защиту страны от России

11 января 2022, 15:38

Ермак считает, что 90% украинцев встанут на защиту страны от России

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о готовности Украины защищаться от агрессии со стороны России. Однако новое российское вторжение станет большой проблемой для всего Запада.

Об этом Ермак заявил в интервью британскому Channel 4.

Отвечая на вопрос журналиста, лучше ли подготовлена сейчас Украина к вероятному вторжению России, чем в 2014 году, Ермак сказал о своей абсолютной уверенности, «что более 90 процентов украинцев будут здесь и будут защищать страну».

А если вторжжение все-таки произойдет, то это станет «приговором для НАТО и большой проблемой», считает руководитель президентского офиса. Всем странам Запада придется давать объяснения своим гражданам по поводу продолжительных приговоров и происшедшего нападения, подчеркнул он.

Глава Офиса президента напомнил, что в Конституции Украины четко прописано о цели вступления в Альянс. Лишь у украинцев и стран-членов НАТО есть право на принятие решения о вступлении в блок, а не у России, которая выдвигает подобные ультиматумы на официальном уровне. Если же кто-либо из стран-членов Альянса является противником присоединения Украины, то об этом следует сообщить «честно и дружественно к нам», считает Ермак.

По его убеждению, победа украинской стороны будет относиться к одной из значимых побед всех партнеров Киева. При этом ряд проблем и продолжающуюся войну в Украине либо эскалацию ситуации придется отнести к наибольшим поражениям стран, которые являются партнерами Украины.

Глава президентского офиса отметил, что к разговорам по поводу уменьшения количества вооружения в стране следует приступать после того, как война завершится. Если представить, что Украина проигрывает в противостоянии Кремлю, то фактически это значит конец всей архитектуры мировой безопасности, которая сложилась после окончания Второй мировой войны, считает он.

Накануне в Киеве состоялась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном и советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером. По утверждению Ермака, Украиной, Францией и Германией прилагаются существенные усилия, направленные на возобновление результативной работы в Нормандском формате.

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