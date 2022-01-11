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«Нормандские» советники договорились продолжить согласовывать новый саммит лидеров

11 января 2022, 10:52

«Нормандские» советники договорились продолжить согласовывать новый саммит лидеров

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Киеве встретился с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики Йенсом Плэтнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

«Украина, Франция и Германия прилагают активные усилия для возобновления результативной работы в Нормандском формате на разных уровнях. Ожидаем, что российская сторона поддержит эти усилия, а также будет способствовать достижению прогресса в выполнении решений Парижского саммита Нормандской четверки. Проведение очередного саммита в Нормандском формате дало бы серьезный толчок процессу мирного урегулирования», — приводит слова Ермака пресс-служба президента Украины.

Стороны договорились продолжить поддерживать контакты внутри Нормандского формата на уровне советников с целью «согласования модальностей» организации следующего саммита лидеров стран Нормандского формата.

Ермак подчеркнул необходимость обеспечения соблюдения режима полного прекращения огня на Донбассе, осуществления дальнейших этапов взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия КПВВ, а также выполнения других решений Парижского саммита лидеров «нормандской четверки».

Также Украина передала немецкому и французскому советникам лидеров стран-участниц Нормандского формата подробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь во время встречи с советниками приветствовал усилия, которые партнеры Украины в Нормандском формате продолжают прилагать для практического выполнения договоренностей лидеров, достигнутых во время Парижского саммита Нормандской четверки в декабре 2019 года.

«Пора предметно договариваться о прекращении конфликта, и мы готовы к необходимым решениям во время нового саммита лидеров четырех стран», — подчеркнул он.

Собеседники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации и продолжили обсуждение дальнейших шагов с целью мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также деэскалации ситуации на границах Украины.

Также сообщается, что Украина передала немецкому и французскому советникамподробную информацию об имплементации сторонами Минских договоренностей и решений последнего саммита 2019 года.

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