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СМИ узнало, что включает новая военная помощь США Украине

12 января 2022, 11:24

СМИ узнало, что включает новая военная помощь США Украине

Новая военная помощь Украине от США представляет собой некоторое морское оборудование и радиолокационные системы. Однако на данный момент еще неясны сроки первых поставок помощи.

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на информацию советника президента Украины Владимира Зеленского и еще одного источника.

Так, президентский советник рассказал, что Украине в декабре 2021 года сообщили об очередном пакете помощи Вашингтона «на высшем уровне».

По его словам, принимая во внимание постоянные предположения американской разведки о возможном полноценном вторжении России, то помощь из-за океана даст Украине возможность нанесения дополнительного ущерба России, однако результат не удастся существенно изменить.

Американские власти с 2014 года предоставляют украинской стороне помощь в сфере безопасности. Так, уже были получены высокоточное вооружение, средства радиолокационного наблюдения, боеприпасы и имущество медицинского характера.

В конце минувшего года главой американского государства Джо Байденом был подписан оборонный бюджет США на 2022-й финансовый год, которым предусмотрено оказание помощи Украине в сумме 300 миллионов долларов.

Администрация США в конце 2021 года дала добро на выделение дополнительной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов. Информация об этом со ссылкой на ряд источников появилась в CNN. Пакет помощи представлен оборонительным вооружением, уже поставляемым Штатами, включая боеприпасы, стрелковое оружие, радиостанции и медоборудование.

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