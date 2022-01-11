CNN: Белый дом тайно одобрил Украине военную помощь на 200 миллионов долларов

Администрация президента США в декабре 2021 года втайне одобрила выделение средств на дополнительную военную помощь Украине в сумме 200 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.



По их словам, в пакет помощи Украине вошло большое количество оборонительного вооружения, которое Штаты уже поставляли, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции и медицинское оборудование.



Власти США одобрили новый пакет помощи за несколько недель до запланированных переговоров с Россией, отмечает CNN. При этом администрация президента Джо Байдена уведомила Конгресс о новых поставках Украине только в начале января, а некоторые американские чиновники узнали о новом пакете помощи по засекреченным каналам связи, отметили двое источников.



Представитель Госдепартамента рассказал на правах анонимности, что предыдущая поставка военного оборудования Украине на 60 миллионов долларов, одобренная летом прошлого года, только сейчас близится к завершению.



«За последний год мы оказали Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. В последние несколько недель и в ближайшие недели запланировано еще больше поставок», ― отметил представитель Госдепартамента.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что Вашингтон готов передать Киеву больше оборудования военного назначения и оружия, если усилится российская агрессия. Она напомнила, что в 2021 году Штатами была предоставлена Украине помощь в сфере безопасности в размере 450 миллионов долларов.



Накануне в Женеве состоялись первые российско-американские переговоры по вопросам безопасности. По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стороны не достигли прогресса в вопросе нерасширения НАТО. В свою очередь первая заместительница госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров сказала, что американская сторона не согласна с ограничением на прием новых стран в НАТО.



Представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил о готовности Вашингтона к оперативному продвижению в обсуждении ряда вопросов, поднятых Москвой, но есть темы, требующие времени.