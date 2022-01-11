Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

CNN: Белый дом тайно одобрил Украине военную помощь на 200 миллионов долларов

11 января 2022, 08:47

CNN: Белый дом тайно одобрил Украине военную помощь на 200 миллионов долларов

Администрация президента США в декабре 2021 года втайне одобрила выделение средств на дополнительную военную помощь Украине в сумме 200 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их словам, в пакет помощи Украине вошло большое количество оборонительного вооружения, которое Штаты уже поставляли, в том числе стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции и медицинское оборудование.

Власти США одобрили новый пакет помощи за несколько недель до запланированных переговоров с Россией, отмечает CNN. При этом администрация президента Джо Байдена уведомила Конгресс о новых поставках Украине только в начале января, а некоторые американские чиновники узнали о новом пакете помощи по засекреченным каналам связи, отметили двое источников.

Представитель Госдепартамента рассказал на правах анонимности, что предыдущая поставка военного оборудования Украине на 60 миллионов долларов, одобренная летом прошлого года, только сейчас близится к завершению.

«За последний год мы оказали Украине больше помощи в области безопасности, чем когда-либо с 2014 года. В последние несколько недель и в ближайшие недели запланировано еще больше поставок», ― отметил представитель Госдепартамента.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин сообщила, что Вашингтон готов передать Киеву больше оборудования военного назначения и оружия, если усилится российская агрессия. Она напомнила, что в 2021 году Штатами была предоставлена Украине помощь в сфере безопасности в размере 450 миллионов долларов.

Накануне в Женеве состоялись первые российско-американские переговоры по вопросам безопасности. По итогам переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что стороны не достигли прогресса в вопросе нерасширения НАТО. В свою очередь первая заместительница госсекретаря США Уэнди Шерман по итогам переговоров сказала, что американская сторона не согласна с ограничением на прием новых стран в НАТО.

Представитель Госдепартамента США Нэд Прайс заявил о готовности Вашингтона к оперативному продвижению в обсуждении ряда вопросов, поднятых Москвой, но есть темы, требующие времени.

Еще по теме

Организации
Белый дом
Прочее
Военная помощь США-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:53
Обильные снегопады: «ДНР» объяснила, почему не вывозят мусор от жилых домов
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
16:33
В России не принимают ни справки о вакцинации, ни QR-коды «Л-ДНР»
15:50
«ЛНР» оштрафовала местного жителя на 7 миллионов рублей за контрабанду пенсий
11:25
На неподконтрольной Донетчине проседает почва: опасные зоны
09:30
Боевики снова помешали проезду наблюдателей ОБСЕ в Луганской области
21:41
Главные новости Донбасса за неделю
15:39
В ОРДО дети возвращаются в школы с 10 января
11:43
«ЛНР»: В Перевальске два человека получили травмы при взрыве газа
11:14
«ДНР» откроет движение через КПВВ под Донецком 10 января
17:11
После Нового года на КПВВ «Станица Луганская» резко снизился пассажиропоток
15:02
В Донецке через объявления ищут «спортсменов» для отправки в Казахстан
12:33
«ДНР» заявила о 172 заболевших и пяти умерших от COVID-19
10:24
«ЛНР»: Четыре пациента с коронавирусом умерли, еще 71 человек заболел
21:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 января
все новости
08:47
CNN: Белый дом тайно одобрил Украине военную помощь на 200 миллионов долларов
08:27
День на Донбассе начался без обстрелов
08:16
Резкий рост: В Украине выявили почти 5,5 тысячи случаев коронавируса за сутки
22:35
Госдеп США: Некоторые вопросы переговоров с Россией требуют времени
22:18
В Киеве началась встреча политических советников Нормандского формата
21:57
На Тернопольщине будут судить командира отделения «Брянка СССР» «ЛНР»
21:29
В Украине сократят срок действия «зеленых» COVID-сертификатов
20:29
Правозащитник рассказал о признании Россией «Л-ДНР» и военном плане «Б» Кремля по Донбассу
19:58
Бригады Сил теробороны появятся в каждом областном центре — командующий
19:43
Переговоры США и России о гарантиях безопасности: Заявления сторон
18:53
Обильные снегопады: «ДНР» объяснила, почему не вывозят мусор от жилых домов
18:30
Вымогали деньги с предпринимателя: На Донетчине сообщили о подозрении трем полицейским
17:58
В Украине подросткам будут выплачивать тысячу за вакцинацию от COVID-19
17:20
Зеленский поручил организовать пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская»
17:19
В зоне ООС двое украинских военных подорвались на взрывном устройстве
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция