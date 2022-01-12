Ситуация вокруг Украины: Переговоры НАТО — Россия стартовали в Брюсселе

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе начались переговоры с Россией по вопросам безопасности и по ситуации вокруг Украины, передает «Радио Свобода».



В заседании Совета Россия-НАТО принимают участие представители 30 членов Альянса и России.



Такое заседание проходит впервые за последние два года. Российскую делегацию возглавляют заместитель министра иностранных дел Александр Грушко и заместитель министра обороны Александр Фомин. По словам Грушко, эта встреча является «моментом истины» в отношениях России и НАТО.



В штаб-квартире НАТО также находится заместитель госсекретаря США Венди Шерман, главная переговорщица со стороны США в первом раунде переговоров, которые прошли 10 января в Женеве.



Главный вопрос заседания Совета Россия-НАТО — наращивание войск РФ вблизи украинской границы и опасения, что Кремль может готовиться к новому вторжению в Украину.



Также планируют рассмотреть требование России к НАТО о нерасширении на восток и отказе от продвижения, достигнутого в Центральной и Восточной Европе с 1990-х годов.



В НАТО омечают, что ожидания от этой встречи низкие, но в Альянсе надеются привлечь Россию к длительному диалогу и предотвратить военную эскалацию.