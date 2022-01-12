Шмыгаль: В 2022 году стартуют проекты строительства двух аэропортов на востоке Украины

В рамках программы развития инфраструктуры «Большое строительство» запланировано создание двух аэропортов на востоке страны. Проекты стартуют в 2022 году. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства 12 января.



Он отметил, что планируется развитие транспортных стратегических хабов, что является неотъемлемым элементом для развития государства и экономической состоятельности регионов.



«Это и проекты по развитию приграничной инфраструктуры, это и строительство аэропортов. В этом году готовимся к старту проектов по строительству двух аэропортов на востоке Украины», — сказал Шмыгаль.



Глава Кабмина также перечислил основные направления инфраструктурных проектов на 2022 год, в том числе: строительство и ремонт не менее 5 тыс. км дорог, ремонт более 600 км путей и электрификация новых участков, обновление подвижного состава «Укрзализныци», запуск программы возрождения судостроения и создание Фонда внутренних водных путей для модернизации речной инфраструктуры, реализация проекта «Большая реставрация», развитие спортивной инфраструктуры и другие.



Кроме того, отметил Шмыгаль, стартует проект «Большая термомодернизация», в рамках которого ожидается выполнение не менее 500 энергоэффективных проектов и термомодернизация 5 тысяч домов.