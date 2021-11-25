Места под строительство двух аэропортов на Донбассе определены, но нужно финальное подтверждение военных

Места для строительства двух аэропортов на востоке Украины определены, но министерство инфраструктуры ждет финального подтверждения от Вооруженных сил. Об том сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков во время форума «Большое строительство: Авиация. Туризм».



Министр напомнил, что для Донбасса планируется строительство сразу двух аэропортов: на юге и севере Донецкой области. Один из них будет находиться в районе Мариуполя, а второй — возле Краматорска и Славянска.



«Уже ети точки определены, довольно скоро мы их презентуем. Но ждем финального подтверждения от наших военных», — сказал Кубраков.



Он добавил, что Мининфраструктуры «время не теряет»: проводятся предпроектные работы.