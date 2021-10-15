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На Донбассе хотят построить сразу два аэропорта. Какие перспективы?

Екатерина Ковальчук
15 октября 2021, 07:55

На Донбассе хотят построить сразу два аэропорта. Какие перспективы?

Строительство двух аэропортов для Донбасса вблизи Мариуполя и Краматорска — о таких намерениях заявляют в министерстве инфраструктуре. И если о возможности постройки аэропорта в районе Мариуполе говорят уже несколько лет, то о втором аэродроме заговорили недавно. И пока больше вопросов, чем ответов, связанных с обоими потенциальными аэропортами. «Новости Донбасса» решили разобраться, насколько реально появление сразу двух аэропортов в прифронтовом регионе.

Не один, а сразу два

О том, что Донбассу нужен аэропорт говорят уже несколько лет. Особенно часто этот вопрос поднимается в Мариуполе, где проживает более полумиллиона человек. С начала вооруженного конфликта здесь перестал функционировать аэропорт. Дискуссия о том, где построить и как обеспечить безопасность полетов, длится уже давно, но в 2021 году появилась какая-то конкретика.

«Есть живая дискуссия сегодня и с министерством обороны, и с Государственной авиационной службой, Украэрорухом. В ближайшие несколько недель будет принято ключевое решение», — говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко о строительстве нового аэропорта.

Кроме того, появилась информация, что также аэропорт может появиться на севере Донецкой области вблизи Краматорска — в Святогорске.

«Существует необходимость покрытия [возможностью авиаперелетов] центральной части, северной части [Донецкой области], а также Луганской области, откуда довольно быстро можно доехать», — пояснил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

В министерстве инфраструктуры говорят, что пока конкретных решений о количестве аэропортов в Донецкой области и местах их строительства нет. Главный вопрос — военная безопасность.

«Этот вопрос должен решаться комплексно министерством обороны, Генштабом, Госавиаслужбой для того, чтобы мы, зная эту ситуацию, которая есть на востоке Украины, обеспечили надлежащий уровень безопасности», — сказал «Новостям Донбасса» Дмитрий Кушпиль, начальник управления авиационного транспорта Мининфраструктуры.

По предварительной информации, для обеспечения безопасности на юге Донецкой области могут построить аэропорт в 30 километрах от Мариуполя в сторону Бердянска. На севере области — в Святогорске. Чтобы максимально удалить взлетные полосы от линии соприкосновения.

«Такая удаленность от линии разграничения, которая существует на сегодняшний день, только ракетным войскам России позволяет достать до аэропорта. Я не думаю, что РФ решится на такие решительные действия», — оценил в разговоре с «Новостями Донбасса» возможное место расположения Мариупольского аэропорта военный эксперт Олег Жданов.

Кроме того, еще весной 2021 года власти даже заявляли о намерении защитить аэропорты в прифронтовой зоне системой «Железный купол».

«При наличие политической воли, для того, чтобы гарантированно защитить аэропорт, можно провести серию переговоров с Израилем о покупке системы. Для аэропорта будет достаточно одной батареи "Железного купола"», — считает Жданов.

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Кому хочется летать

На данный момент проектов будущих аэропортов нет. Также пока неизвестны источники финансирования — полностью из государственного бюджета или с привлечением частных инвестиций. Зайдут ли в донбасские аэропорты крупные авиакомпании? Чиновники говорят, что да.

«Мы ставили вопрос: кто действительно будет летать? Вопрос впервые поднимался по внутренним рейсам, желающие есть и они будут — внутренние авиакомпании, чтобы покрывать внутренние авиарейсы», — сказал председатель ДонОГА Павел Кириленко.

Тем не менее, Донбассу авиасообщение со столицей и другими крупными городами просто необходимо, подчеркивают эксперты.

«До войны рейс Киев-Донецк был единственным, который был прибыльным круглый год. Если у центральной власти есть желание возрождать этот регион, то однозначно полеты нужны. Аэропорт — это не только коммерческое, это политическая и военно-политическая составляющая. То, что у тебя нет туда возможности полететь — это отрывает в первую очередь бизнес-элиту, политическую элиту от центр», — поделился с «Новостями Донбасса» мнением директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

И если у политиков и бизнесменов действительно есть запрос на быстрые и комфортные путешествия, то смогут ли открыть для себя авиаперелеты обычные жители Донбасса?

«В Украине очень низкая покупательная способность у пассажиров. Будут ли много летать люди за рыночную цену, за себестоимость — не будут, потому что себестоимость перелета Киев-Мариуполь в одну сторону составит 100 евро (3050 гривен)», — сказал Ланецкий.

«Спрос на авиарейсы небольшой из-за того, что рейсы не являются регулярными и конкурентными по отношению к Укрзализныце, которая более прогнозирована по расписанию. На поезда более дешевые билеты и, соответственно, они более доступны для людей», — говорит глава парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Перспектива международных рейсов

По словам экспертов, аэропорты на Донбассе будут иметь смысл только в том случае, если их сразу построят с возможностью выполнять международные полеты.

«Выйти на то, что через год после открытия будет ежедневный чартерный рейс и два-три рейса в Европу в первую очередь по направлениям трудовой миграции — это вполне вероятно», — считает Ланецкий.

Используя собственный потенциал, Украина может встать в авангарде авиаперелетов.
«Имея замкнутый цикл производства малых, средний и магистральных самолетов, я имею ввиду завод Антонова, то я просто не представляю, почему до сих пор никто не оседлал эту золотую антилопу», — сказал Жданов.

Кроме того, соглашение с Европейским Союзом об «открытом небе» может улучшить ситуацию с авиаперевозками в Украине и даже сделать ее ключевым транспортным узлом, считают эксперты.

«Соглашение об "открытом небе" — это как раз объединение нашей страны с ЕС в воздушном пространстве. Это дает возможность нам, как стране, принимать без всяких ограничений иностранные компании. Они могут свободно заходить на наш рынок, оказывать услуги, перевозить людей и зарабатывать деньги», — пояснил глава парламентского комитета Крейденко.

Соглашение об «Открытом небе» с ЕС откроет для Украины прямое авиасообщение со многим европейскими странами. Но здесь вопрос опять упирается в финансовые возможности украинцев.

«Соглашение даст возможность европейским авиакомпаниям совершать полеты внутри Украины, не регистрируя тут компанию. Воспользуется ли кто-то из них этим? Очень сильно сомневаюсь», — подчеркнул директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Строительство аэропорта, еще и в прифронтовой зоне — это масштабный, долгосрочный и неприбыльный инфраструктурный проект. Но все мнения сходятся в одном: открытие жителям Донбасса авиационного пути как минимум на Киев в перспективе откроет для них весь мир.

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