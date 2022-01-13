Кулеба об итогах заседания ОБСЕ: Прозвучала консолидированная поддержка Украины

На заседании постоянного совета ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам заседания.



«Заседание постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат — в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Партнеры полностью разделяют позицию Украины: принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, незыблемы, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть», — приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.



Он подчеркнул, что имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог. Кулаба уточнил, что речь идет о прекращении агрессии на Донбассе, деоккупации Крыма, реальных шагах по урегулированию остальных созданных Россией длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно в Грузии и Молдове.



«В этом же контексте напоминаю, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния". Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ», — подчеркнул глава МИД.



Он заверил, что Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с Польским председательством «в целях эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания постоянного Совета ОБСЕ 13 января».



«Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать», — резюмировал министр.