Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кулеба об итогах заседания ОБСЕ: Прозвучала консолидированная поддержка Украины

13 января 2022, 14:28

Кулеба об итогах заседания ОБСЕ: Прозвучала консолидированная поддержка Украины

На заседании постоянного совета ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам заседания.

«Заседание постоянного совета ОБСЕ показало, что наша работа дала результат — в ОБСЕ прозвучала консолидированная международная поддержка Украины в условиях военного давления и неправомерных ультиматумов со стороны РФ. Партнеры полностью разделяют позицию Украины: принципы ОБСЕ, зафиксированные в Хельсинкском заключительном акте, незыблемы, включая право государств свободно выбирать, частью какой организации или союзного договора быть», — приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Он подчеркнул, что имея поддержку партнеров, Украина продолжает работать над тем, чтобы РФ вместо ультиматумов на тему европейской безопасности начала добросовестно выполнять Хельсинкский декалог. Кулаба уточнил, что речь идет о прекращении агрессии на Донбассе, деоккупации Крыма, реальных шагах по урегулированию остальных созданных Россией длительных конфликтов на пространстве ОБСЕ, а именно в Грузии и Молдове.

«В этом же контексте напоминаю, что согласно основополагающим документам ОБСЕ Российская Федерация обязалась "не рассматривать какую-либо часть региона ОБСЕ как сферу своего влияния". Несмотря на неудовлетворительную для России неделю большой дипломатии, считаю, что единственным способом для россиян подтвердить отсутствие намерений решать проблемы силовым путем является продолжение дискуссии в устоявшихся форматах, в частности в ОБСЕ», — подчеркнул глава МИД.

Он заверил, что Украина готова к дальнейшему тесному сотрудничеству с Польским председательством «в целях эффективного воплощения повестки дня ОБСЕ после анализа позиций государств-участников по итогам заседания постоянного Совета ОБСЕ 13 января».

«Украина также продолжит активную работу с партнерами по воплощению комплексного пакета сдерживания Российской Федерации от новой волны войны в Европе, который уже начал действовать», — резюмировал министр.

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Организации
ОБСЕ
Прочее
Россия-Украина

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:44
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила
10:42
«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое
09:28
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной
08:52
«ЛНР»: Еще 50 заболевших и трое умерших от коронавируса
22:30
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 12 января
20:13
«Министр угля ДНР» ушел в отставку
19:06
В Донецке произошло ДТП с участием «скорой»
16:35
В Донецке задержали 18 подростков, которые собрались подраться
10:27
В Макеевке маршрутка протаранила столб
09:46
«ЛНР» сообщила еще о четверых умерших от COVID-19
09:20
«ДНР»: Ковидом заболели еще 265 человек
20:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 января
18:45
Канал «ДНР» показал одну из пленниц, которую обвиняют в «шпионаже»
14:40
Алчевский меткомбинат возглавил топ-менеджер из России
14:03
Экс-сотрудника СБУ, который перешел на сторону «ДНР», приговорили к 10 годам тюрьмы
все новости
15:14
Председатель ОБСЕ ратует за продление мандата миссии в Украине после 31 марта
14:59
Дальнейшие шаги Москвы зависят от реакции США и НАТО на ее предложения — Лавров
14:30
Новый председатель ОБСЕ первым делом посетит Донбасс
14:28
Кулеба об итогах заседания ОБСЕ: Прозвучала консолидированная поддержка Украины
14:21
РФ не видит оснований для новой встречи с США. Путину предлагают и военные варианты
13:44
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила
13:15
Задержанный в Киеве экс-заместитель «министра информации ДНР» сбежал в ОРДЛО
12:41
Песков оценил возможность введения зеркальных санкций РФ против Байдена
12:20
На Луганщине за сутки — почти сотня заболевших и двое умерших от COVID-19
12:13
На Донетчине за сутки ковидом заболели еще 354 человека
11:54
МККК: Жители Донбасса должны иметь возможность видеться, пересекая КПВВ
11:15
Сегодня постоянный совет ОБСЕ обсудит действия России
10:42
«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое
09:48
Россия на переговорах с США не брала обязательств по деэскалации на границе с Украиной
09:28
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция