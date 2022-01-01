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Приоритет — урегулирование конфликтов: Польша возглавит ОБСЕ

01 января 2022, 13:28

Приоритет — урегулирование конфликтов: Польша возглавит ОБСЕ

Сегодня Польша принимает председательство в ОБСЕ. Министр иностранных дел Польши и новый действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что сосредоточит свои усилия на мирном урегулировании конфликтов в регионе.

«Для меня большая честь и привилегия принять председательство в ОБСЕ в 2022 году. Наша цель будет заключаться в продолжении усилий по восстановлению доверия, а также в том, чтобы действовать в качестве честного посредника и медиатора между государствами-участниками», — цитирует Збигнева Рау пресс-служба ОБСЕ.

Он отметил, что Польша сосредоточит внимание на поддержке форматов и процессов ОБСЕ по разрешению конфликтов, и особое внимание будет уделено оказанию всесторонней помощи населению, пострадавшему от конфликта.

«Для нас будет крайне важно обеспечить соблюдение основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ, закрепленных в Хельсинкском Заключительном акте и последующих документах. Настоящий диалог между государствами-участниками должен основываться на принципах международного права и твердой приверженности уже существующим механизмам ОБСЕ», — подчеркнул новый действующий председатель организации.

Кроме того, добавил Рау, председательство также сосредоточит внимание на экономическом сотрудничестве, которое имеет важное значение для достижения мира и безопасности, а также на ответах на вызовы продолжающейся пандемии COVID-19.

Сообщается, что министр Рау официально вступит в должность и обозначит приоритеты Польши на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января 2022 года.

В 2021 году в ОБСЕ, куда входит 57 стран-участниц, председательствовала Швеция. 

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