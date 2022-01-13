Минск согласовал кандидатуру Грызлова на должность посла РФ в Беларуси

Кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла России в Минске согласовал МИД Беларуси. Об этом сообщает российское агентство «Sputnik Беларусь» со ссылкой информированный источник.



Грызлов являлся представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Также он является председателем высшего совета партии «Единая Россия».



О том, что Борис Грызлов в скором времени станет послом РФ в Беларуси стало известно в конце 2021 года. 22 декабря его кандидатуру одобрил профильный комитет Государственно Думы по делам СНГ.

С марта 2021 года российскую дипмиссию в Минске возглавляет Евгений Лукьянов. Он сменил Дмитрия Мезенцева, который стал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии — надгосударственного образования, которое занимается интеграционными процессами двух стран.