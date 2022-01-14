Лавров заявил, что НАТО пытается «искусственно» заманить к себе Украину

НАТО пытается искусственно заманивать к себе новых членов, заявил на сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.



По его утверждению, курс США и НАТО откровенно направлен на сдерживание России и Китая.



«Не прекращаются попытки искусственно расширять состав Альянса, втягивать туда Украину в частности», — сказал Лавров, добавив, что не так давно США и руководство НАТО озвучили «достаточно интересные заявления» по поводу скандинавских стран, не являющихся членами Североатлантического блока.



«То есть налицо искусственное заманивание, расширение данной структуры, которая с завершением холодной войны, исчезновением Варшавского договора потеряла смысл существования», — полагает глава российского МИД. Он уточнил, что попытки искусственным путем «все это продлить продолжаются».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью заявил, что Украина и Грузия вступят в Альянс. Он напомнил, что такое решение в блоке было принято в 2008 году. Однако точных сроков вступления в НАТО нет.